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Токсиколог объяснил, почему даже съедобные грибы могут вызывать отравление

Токсиколог объяснил, почему даже съедобные грибы могут вызывать отравление
Врач объяснил, почему грибы могут быть опасны
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Алексей Водовозов, врач-терапевт, предостерёг любителей лесных прогулок. У большинства съедобных грибов есть ядовитые двойники. Поэтому, если вы не уверены в том, что именно нашли на лесной прогулке, лучше не употреблять добытое в пищу.

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По мнению врача, перепутать безопасный гриб и его ядовитого двойника несложно. Тем более если опыта в этом вопросе мало:

Скажем, человек плохо знает лес, в первый раз идёт за грибами и скачал приложение для их распознавания. Он может, например, перепутать галерину окаймлённую с опятами, это довольно просто сделать. Галерина окаймлённая – менее известный, чем бледная поганка, носитель аматоксина. Это один из самых мощных ядов, который может привести к летальному исходу.

Кроме того, эксперт предупредил об опасности употребления в еду даже съедобных грибов. Они могут вбирать в себя вредные вещества из почвы. Причём грибница может покрывать территорию до километра. Поэтому, если рядом с лесом есть свалка или завод, грибы оттуда тоже могут вызвать отравление.

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