Россиянам предсказали тёплую зиму из-за загадочного природного явления

Евгений Тишковец — специалист центра погоды «Фобос», объяснила, почему зима в России будет европейской. По мнению метеоролога, обычно самый холодный сезон года в этот раз будет будет теплее обычного благодаря климатическому феномену «Эль-Ниньо». Кроме того, весна придёт вовремя, в соответствии с календарём. Зато в последний зимний месяц будет больше осадков.

Метеоролог объяснил загадочное погодное явление так:

Эль-Ниньо – это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на погоду планеты. В таком случае увеличится повторяемость атлантических циклонов с северо-запада – более 60% случаев с длительностью серий до одной-двух недель.

В связи с этим феноменом зима в России будет нетипичной, скорее европейской. Каждый месяц самого холодного времени года будет теплее нормы. При этом россиян ожидают затяжные оттепели и обильные неприятные осадки. Зато не придётся ждать весну. Прогноз метеоролога говорит о том, что её приход будет ранним.