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104-летняя пловчиха поделилась секретами сохранения бодрости и энергии

104-летняя пловчиха поделилась секретами сохранения бодрости и энергии
Секреты активности 104-летней пловчихи
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104-летняя Вивиан Леви – настоящая фанатка плавания. Возраст для неё не помеха. Она продолжает посещать бассейн каждое утро и занимается в течение 45 минут. Пенсионерка назвала основные принципы, благодаря которым остаётся энергичной:

  • Продолжайте двигаться. В более молодом возрасте Вивиан любила гулять, кататься на велосипеде, играть в теннис и волейбол, ходить в походы.
  • Общайтесь с людьми. Пенсионерка признаётся, что ей всегда была интересна как физическая, так и социальная активность. Свой 104-й день рождения она отметила три раза: в бассейне, доме престарелых и с семьёй.
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  • Питайтесь правильно, но позволяйте себе любимые продукты. Леви выросла на домашней пище и придерживается подобного рациона всю жизнь: куриный бульон, мясо, овощи. Один секрет: она заранее оставляет место для десерта. Так получается соблюдать гармонию.
  • Вивиан продолжает тренировать ежедневно мозг: разгадывание кроссвордов, игра в скрабл, чтение книг.
  • Получайте удовольствие от работы и семьи. 26 лет пенсионерка была учителем химии, наслаждаясь своей деятельностью. Она признаётся, что вышла на пенсию только ради мужа.
Мне очень нравилась моя работа. Я люблю химию и не вышла бы на пенсию, если бы не мой муж. Без работы мы смогли проводить много времени вместе. Мы путешествовали и ходили в походы.
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