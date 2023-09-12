Стилистка оценила образ Винус Уильямс, за который та получила море негативных комментариев

Спортсменка часто удивляет поклонников провокационными образами. Как пишет Винус в своих социальных сетях:

Теннис и мода — две мои страсти.

Но поклонники не перестают критиковать стиль теннисистки. Особенно когда экстравагантные наряды не соответствуют результатам на поле.

Винус Уильямс Фото: @venuswilliams

Винус Уильямс Фото: @venuswilliams

На этот раз фанатов разозлило появление Винус перед открытым чемпионатом США. В комментариях поклонники написали:

«Этот наряд ужасен!», «Слишком беспокоюсь о чёртовой моде, чтобы должным образом подготовиться к матчу!», «Серьёзный спортсмен так не работает»

Мы спросили у Ольги Денеги, стилиста интернет-магазина Shopping Live, как она оценивает образ теннисистки. Эксперт прокомментировала спорный наряд так:

Мы зачастую можем многое простить первым ракеткам мира, особенно если речь идёт о стиле. Стиль Винус Уильямс регулярно подвергается критике со стороны фанатов, но чаще её образы всё же расцениваются как «провокационные», а не безвкусные. На данном фото мы видим попытку поддержать стиль «спорт-шик», однако не очень удачно.

По словам специалиста, создаётся ощущение, что Винус спешит на вечеринку после тренировки или турнира, накинув на теннисную юбку чёрный блейзер косого кроя, который ей явно маловат. Скорее всего, блейзер надет на голое тело.

Образ дополнен брошью в виде цветка и лакированными босоножками на высоком каблуке. В качестве аксессуара теннисистка использует сумку «полумесяц». Если бы Винус сменила каблуки на белые кожаные кеды и убрала при этом цветок, образ мог бы быть более подходящим для неё.