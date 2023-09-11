«Я не мог подняться по лестнице»: Шакил О'Нил рассказал о своём похудении на 30 кг

Легендарный четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил поделился историей достижения идеальной формы. Путь к похудению начался после того, как друг назвал спортсмена толстым и посоветовал сдать анализы крови. В самые критические годы вес звезды достигал приблизительно 190 кг при росте 216 см.

Я становился всё толще и даже не мог подняться по лестнице. Мне не нравилось, как я выгляжу в зеркале.

Шакил сбросил 30 кг, что значительно замотивировало баскетболиста к улучшению физической подготовки. Спортсмен изменил диету, принимает дополнительные витамины и регулярно занимается силовыми упражнениями в тренажёрном зале.

Шакил О'Нил Фото: @shaq

Однако работа над собой ещё не завершена. Его цель – дойти до 140–150 кг, чтобы вернуться к той форме, когда он играл за «Майами Хит».