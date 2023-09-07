Учёные выяснили, как принцессы Disney влияют на психику и самооценку

Сложно представить девочку, которая не мечтала в детстве быть похожей на любимую героиню мультфильма. Но исследователи из Калифорнийского университета уверяют, что в дальнейшем это может негативно сказаться на психологическом состоянии.
Учёные проанализировали влияние визуального образа героинь Disney на самооценку детей и выяснили, что большинство из них формирует неправильное восприятие своего тела.
Исследователи досконально изучили 61 фильм Disney и рассмотрели в общей сложности 112 персонажей. Учёные разделили их на две условные группы: нереалистично худые и с формами. Примечательно, что в более старых мультиках героини были очень стройными, но уже в современных картинах они всё чаще имеют нормальное телосложение.
Далее учёные выяснили у родителей, какую принцессу их дети любят больше всего, и задали несколько вопросов про их самооценку. Худая Эльза из «Холодного сердца» победила остальных с большим отрывом, причём и среди мальчиков, и среди девочек. Бодипозитивная Моана заняла второе место.
Самые стройные принцессы, Анна и Жасмин, тоже вошли в топ-10. Исследователи заметили, что дети с большей вероятностью положительно оценивали себя, если их любимая принцесса была среднего размера.
В результате учёные сделали вывод о негативном влиянии подобных героинь на детей:
Диснеевские фильмы с худыми принцессами могут усилить социальный нарратив о том, что худоба более желательна в социальном плане, так доброта практически приравнивается к худобе.
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