Шестилетняя девочка создала игру о здоровом питании и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Юная Симар Хурана вместо того, чтобы тратить всё свободное время на видеоигры, решила создать свою. Девочка в 6 лет и 335 дней разработала обучающую программу, которая в лёгкой форме рассказывает детям, что является здоровой и нездоровой едой. Благодаря этому она стала самым молодым разработчиком в мире. Её достижение зарегистрировано экспертами Книги рекордов Гиннесса.
Отец девочки рано обнаружил у дочери уникальные способности к математике. Вскоре он решил приобщить её к программированию:
Симар самостоятельно изучала математику, просматривая обучающие видео. Когда она была в детском саду, могла справиться с программой третьего класса. Она мастерила поделки и игры из всего, что у неё было — иногда просто из макулатуры.
У родителя долго не получалось найти преподавателя для малышки, но проблема решилась, когда Симар попала в школу программирования.
Тема для игры пришла к девочке из личного опыта. Семейный врач отругал Симар и её сестру за то, что они едят много нездоровой пищи. Тогда девочка решила разобраться, какие продукты полезны, а какие — нет. Малышка поняла, насколько важно знать принципы правильно питания, и решила поделиться этими знаниями со сверстниками.
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