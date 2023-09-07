Верховный суд запретил штрафовать пьяных за рулём, но с одним условием

Высший судебный орган разрешил садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но только в случае, если автомобиль припаркован. Верховный суд рассмотрел жалобу гражданина, которому ранее в удовлетворении иска отказали все нижестоящие инстанции. Теперь с мужчины снято наказание, потому что, когда инспектор обнаружил его пьяным, машина не двигалась.

Водитель из подмосковного Чехова был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишён права управления транспортным средством почти на два года за то, что сидел пьяным в припаркованном автомобиле. Мужчина решил оспорить такое решение, потому что, по его мнению, правонарушения он не совершал. Водитель уверял судей в нескольких инстанциях, что не собирался включать двигатель и ехать за рулём, но представители судебной власти не брали во внимание этот аргумент.

Теперь Верховный суд официально заявил: подобное действие не может быть правонарушением. Постановление гласит:

Водителем признаётся лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве.

Так что теперь абсолютно законно отдыхать после вечеринки в машине. Сотрудники ГИБДД не смогут составить протокол.