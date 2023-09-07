В Казахстане обнаружена сибирская язва, число заразившихся увеличилось до 15 человек

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало данные о 15 случаях заражения сибирской язвой в Акмолинской области, расположенной недалеко от границы с Россией.
«В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву: в Жаркаинском (13 человек) и Есильском (2 человека) районах. Заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных», — подтвердило ведомство.
Преимущественно люди заражаются сибирской язвой после контакта с больными животными или заражёнными продуктами животноводства. От человека к человеку болезнь не передаётся.
Новости о вспышке сибирской язвы в Казахстане появились на фоне информации о случаях заражения в России летом этого года — в Республике Тыва и Воронежской области. 22 августа в Воронеже были введены ограничительные меры в связи с обнаружением заражённого мяса на одном из рынков.
- 7 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
08:30
-
06:30
- 6 сентября 2023
-
19:30
-
17:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 5 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 4 сентября 2023
-
21:30
-
20:00
-
16:50
-
14:40
-
12:30
-
12:15
-
11:05
- 3 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 2 сентября 2023
-
23:15
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 1 сентября 2023
-
18:30