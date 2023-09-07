В Казахстане обнаружена сибирская язва, число заразившихся увеличилось до 15 человек

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало данные о 15 случаях заражения сибирской язвой в Акмолинской области, расположенной недалеко от границы с Россией.

«В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву: в Жаркаинском (13 человек) и Есильском (2 человека) районах. Заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных», — подтвердило ведомство.

Санитарная служба проводит противоэпидемиологические мероприятия по локализации очага заболевания. Так, 35 контактных лиц находятся под наблюдением медиков.

Преимущественно люди заражаются сибирской язвой после контакта с больными животными или заражёнными продуктами животноводства. От человека к человеку болезнь не передаётся.

Новости о вспышке сибирской язвы в Казахстане появились на фоне информации о случаях заражения в России летом этого года — в Республике Тыва и Воронежской области. 22 августа в Воронеже были введены ограничительные меры в связи с обнаружением заражённого мяса на одном из рынков.