Шеф-повар рассказал о самом полезном способе приготовления яиц

Шеф-повар Крис Ниршель, владелец компании New York Catering Service, рассказал, как полезно приготовить яйца без капли масла. В этом может помочь аэрогриль.
Кухонный прибор использует циркуляцию горячего воздуха для приготовления пищи. Он позволяет готовить различные блюда, например, мясо, птицу, рыбу, овощи и выпечку, без использования масла или с минимальным его количеством.
По словам Криса Ниршеля, при приготовлении яиц с помощью этого кухонного девайса необходимо знать о нескольких важных моментах. Прежде всего следует предварительно разогреть аэрогриль, установив температуру 330 градусов. В противном случае время приготовления будет нарушено, поделился Ниршель.
Шеф-повар рассказал также об идеальном времени для приготовления яиц. Яйца всмятку при температуре 330 градусов должны готовиться примерно 4-6 минут, а до полной готовности — 6-8 минут. Таким же образом в аэрогриле можно приготовить и полезный омлет, но для этого необходимо заранее взбить ингредиенты в отдельной миске, предупредил шеф-повар.
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