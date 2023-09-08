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Назван продукт, отказ от которого может снизить риск болезней сердца почти на 20%

Назван продукт, отказ от которого может снизить риск болезней сердца почти на 20%
Отказ от этого продукта снижает риск болезней
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На прошлой неделе в Амстердаме состоялся ежегодный съезд Европейского общества кардиологов, на котором был представлен доклад южнокорейских исследователей о связи сердечно-сосудистых заболеваний и употребления соли в пищу.

Результаты исследования показали, что у тех, кто никогда не добавляет соль к продуктам, на 18% ниже риск диагностирования нерегулярного сердцебиения или аритмии по сравнению с теми, кто добавляет соль в каждый приём пищи.

Для того чтобы доказать это, авторы работы проанализировали медицинские данные 176 560 человек, чьи данные есть в британском биобанке. Исследователи собирали информацию, изучая истории болезни, данные о госпитализации, анкеты и опросники. Наблюдения проводились в течение 11 лет.

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Южнокорейские учёные связывают высокое потребление соли с повышенным артериальным давлением — одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Недуг может привести к стенокардии, инфаркту, инсульту, сосудистой деменции и атеросклерозу.

Сара Гонейм, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Медицинского центра Университета Небраски, отметила, что это исследование является многообещающим, но пока недостаточно проработанным.

Основным ограничением исследования является то, что в нём приняли участие только жители Великобритании, что ограничивает возможность обобщения результатов на другие популяции с иным пищевым поведением.
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