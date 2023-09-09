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Медики выяснили причину большинства болезней сосудов и сердца

Медики выяснили причину большинства болезней сосудов и сердца
Медики выяснили причину инсульта
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Французские учёные опубликовали результаты исследования, в котором они определили источник многих проблем с главным органом нашего организма. Исследователи выяснили, что пищевые эмульгаторы в составе продуктов — причина болезней сердца.

Для анализа учёные привлекли 95 442 здоровых взрослых. Исследователи провели им медицинские тесты, опросили по поводу пищевых привычек и далее следили за их состоянием в течение нескольких лет. В результате они обнаружили зависимость между пристрастием к еде с эмульгаторами, вроде тортов, мороженого, хлеба, маргарина, и проблемами с сердцем.

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Медики выяснили, с чем это может быть связано. Оказалось, эти вещества воздействуют на кишечные бактерии и усиливают воспаление, увеличивая риск сердечных заболеваний. В результате после частого потребления такой еды заметно растет риск инсультов.

Эмульгаторы активно используются в пищевой промышленности для удлинения срока годности и придания текстуры готовым продуктам. Чаще всего они входят в состав еды, которая для многих людей — любимый перекус в течение дня.

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