Более 50 артистов: как пройдёт New Star Weekend 2023 в сентябре

До одного из самых масштабных событий в мире музыки, культуры и спорта остаётся меньше месяца. 21–24 сентября ежегодный осенний фестиваль вновь поднимется на высоту 1100 метров над уровнем моря и превратит «Роза Хутор» в место вдохновения и активного отдыха. На пяти горных сценах выступят более 50 артистов разных форматов и жанров.

New Star Weekend Фото: Пресс-служба

Хедлайнером фестиваля заявлен BIICLA. Его вы сможете увидеть на главной сцене New Star Weekend в окружении световых декораций от пионеров мультимедийного искусства в России — студии Sila Sveta. На их счету работа с Дрейком, Билли Айлиш и The Weeknd.

Откроет Vibes Stage мультиинструментальный ансамбль WOZHD. Заряжать гостей Горной Олимпийской деревни тёплым южным вайбом будет BLIZKEY. Здесь же Меджикул взбудоражит своими мелодиями, а Symbol породит импульсы к безудержным танцам. Также зрителей будут ждать мелодичные сеты от New Star DJ’s.

New Star Weekend Фото: Пресс-служба

Создавать яркие воспоминания на Аллее флагов будут топовые исполнители электронной музыки: «Станция метро Горьковская», ESSAII, Kedr Livanskiy и Flaty. По традиции не обойдётся и без локальных диджеев, райдеров и друзей фестиваля. Их выступления пройдут на сцене Local Stage.

После захода солнца главной локацией станет видовая вертолётная площадка, переформатированная студией СЕТАП в открытую сцену. Там выступит основатель лейбла System 108 и постоянный гость главных московских вечеринок — Mashkov.

New Star Weekend Фото: Пресс-служба

Незабываемым приключением станет пеший поход Party Hike. Вместе со звёздным проводником участники преодолеют горный маршрут и поднимутся на высоту 1600 метров над уровнем моря. Для тех, кто предпочитает активный отдых, 23 сентября состоится PEAK CLIMB RIDE 1100 — индивидуальная uphill-велогонка на шоссейных велосипедах.