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Опубликован список суперфудов с самой большой концентрацией полезных веществ

Центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал список самых полезных продуктов, употребление которых снижает риск возникновения хронических заболеваний. Иначе они называются «суперфуды» — продукты, чрезвычайно насыщенные важными для человека веществами, которые необходимо употреблять в пищу для здоровья.

Все продукты в списке содержат в среднем 10% или более суточной нормы ключевых питательных веществ на 100 килокалорий. Это калий, клетчатка, белок, кальций, железо, цинк, витамины A, B6, B12, C, D, E, К и другие вещества.

Эксперты-нутрициологи рассчитали количество питательных веществ и полезных микроэлементов во множестве продуктов и составили лист из 41 самого полезного. Список продуктов возглавили:

пекинская капуста;

свёкла;

шпинат;

цикорий;

листовой салат;

петрушка;

латук.

Среди самых полезных продуктов также есть кейл, тыква, морковь, брокколи, клубника, апельсин и лайм. В основном в список вошли цитрусовые фрукты и листовые овощи.