54-летняя Дженнифер Энистон показала результаты тренировок. Фото в крошечном купальнике!

Несмотря на наступление осени, звезда «Друзей» и не думает утепляться и готовиться к холодам. Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, лето актрисы прошло просто отлично: она много времени проводила с друзьями и любимыми питомцами.

В «летней свалке фотографий», — так Энистон назвала подборку снимков, которыми поделилась с подписчиками. На кадрах запечатлены её домашние животные, посиделки и сама Дженнифер в бикини.

Дженнифер Энистон Фото: @jenniferaniston

Дженнифер Энистон Фото: @jenniferaniston

Дженнифер Энистон Фото: @jenniferaniston

54-летняя актриса в очередной раз продемонстрировала подтянутое тело в купальнике. На снимке Энистон скрыла бёдра под полотенцем, но при этом заметны её рельефные руки и пресс.

Пример нестареющей звезды — наглядная демонстрация результатов дисциплины и регулярного спорта. Дженнифер с юного возраста тренируется 5–6 раз в неделю. Даже в поездках и на съёмках для Энистон не существует причин для пропуска спорта. Она также не забывает часто пробовать что-то новое. Несколько лет назад актриса увлеклась боксом, а совсем недавно попробовала функциональные тренировки.