54-летняя Дженнифер Энистон показала результаты тренировок. Фото в крошечном купальнике!

Несмотря на наступление осени, звезда «Друзей» и не думает утепляться и готовиться к холодам. Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, лето актрисы прошло просто отлично: она много времени проводила с друзьями и любимыми питомцами.
В «летней свалке фотографий», — так Энистон назвала подборку снимков, которыми поделилась с подписчиками. На кадрах запечатлены её домашние животные, посиделки и сама Дженнифер в бикини.
Дженнифер Энистон
Фото: @jenniferaniston
Дженнифер Энистон
Фото: @jenniferaniston
Дженнифер Энистон
Фото: @jenniferaniston
54-летняя актриса в очередной раз продемонстрировала подтянутое тело в купальнике. На снимке Энистон скрыла бёдра под полотенцем, но при этом заметны её рельефные руки и пресс.
Пример нестареющей звезды — наглядная демонстрация результатов дисциплины и регулярного спорта. Дженнифер с юного возраста тренируется 5–6 раз в неделю. Даже в поездках и на съёмках для Энистон не существует причин для пропуска спорта. Она также не забывает часто пробовать что-то новое. Несколько лет назад актриса увлеклась боксом, а совсем недавно попробовала функциональные тренировки.
- 11 сентября 2023
-
16:30
-
14:41
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 10 сентября 2023
-
16:30
-
14:30
-
10:30
-
08:30
- 9 сентября 2023
-
16:30
-
14:30
-
10:30
-
08:30
- 8 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 7 сентября 2023
-
20:30
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
08:30
-
06:30
- 6 сентября 2023
-
19:30
-
17:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30