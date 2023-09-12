Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле. На борту был 161 пассажир

Воздушное судно следовало по маршруту Сочи-Омск. В связи с аварийной ситуацией на борту экипажу пришлось совершить экстренную посадку в поле. По информации перевозчика, никто из пассажиров не пострадал, эвакуация прошла спокойно. По предварительным данным, причиной аварии стали проблемы с гидравликой.
Экипажу самолёта «Уральских авиалиний» пришлось совершить посадку в поле на грунт в Новосибирской области. На борту находились 161 человек, 23 из которых — дети. К счастью, пилотам удалось справиться с необычными условиями. Благодаря их профессионализму, все пассажиры чувствуют себя хорошо после аварийной посадки. Только одному человеку понадобилась помощь медиков из-за проблем с давлением.
Следственные органы уже проверяют обстоятельства дела и работу авиакомпании. По словам Губернатора Новосибирской области, Андрея Травникова, самолёт не горел, пилотам удалось предотвратить возможные после аварийного приземления последствия. Сейчас на место происшествия отправлены автобусы и специальная техника. Пассажиры будут эвакуированы.
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