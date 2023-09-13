Две недели в пещере: в Турции спасли американца с кровотечением спустя девять дней поисков
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В Турции спасли американского исследователя пещер, Марка Дикки. Мужчина 14 дней находился под землёй на глубине 1036 метров. У него началось желудочно-кишечное кровотечение, после чего он вызвал подмогу.
Спасательная операция началась 2 сентября. Всего в этом сложном и опасном процессе участвовало около 200 спасателей и специалистов из разных стран. Спустя девять дней мужчину нашли. Однако его состояние настолько ухудшилось, что пришлось делать срочное переливание крови прямо в пещере.
Дикки отправился в пещеру Морка, расположенную на юге Турции. Она состоит из крутых вертикальных шахт, глубоких ям и узких проходов. Самая глубокая точка находится на расстоянии почти 1,3 км.
Единственное, что я ощущал, был вопрос, буду ли я жив. Он сводил меня с ума. Наступал момент, когда моё сознание отказывалось держаться. Я признавал: «Я не выживу».
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