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45-летняя Николь Шерзингер показала стальной пресс в бикини

45-летняя Николь Шерзингер показала стальной пресс в бикини
Николь Шерзингер
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Перчинка «The Pussycat Dolls» поразила подписчиков горячими снимками летнего отдыха. Певица, которой недавно исполнилось 45 лет, однозначно не сдает позиций. Николь Шерзингер не забросила спорт с момента окончания существования культовой музыкальной группы. Даже в крошечном купальнике звезда выглядит потрясающе.

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер

Фото: @nicolescherzinger

Рельефные руки и ноги, железный пресс и подтянутые ягодицы — давно стали визитной карточкой певицы. Поэтому она не забывает демонстрировать их в социальных сетях. Откровенный контент регулярно появляется в блоге Николь.

Для сохранения формы звезде приходится много тренироваться. По словам Николь, после 30-ти лет ежедневный спорт стал для неё настоящим кошмаром и ей пришлось пытаться найти баланс. Теперь она тренируется несколько раз в неделю, стараясь выжать из каждого занятия максимум.

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При этом еще в юности Николь отказалась от сахара, кофе и томатов. По словам певицы, она не нуждается в стимуляторах. Благодаря спорту, она до сих пор каждый день полна энергии.

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