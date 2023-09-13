45-летняя Николь Шерзингер показала стальной пресс в бикини

Перчинка «The Pussycat Dolls» поразила подписчиков горячими снимками летнего отдыха. Певица, которой недавно исполнилось 45 лет, однозначно не сдает позиций. Николь Шерзингер не забросила спорт с момента окончания существования культовой музыкальной группы. Даже в крошечном купальнике звезда выглядит потрясающе.

Николь Шерзингер Фото: @nicolescherzinger

Рельефные руки и ноги, железный пресс и подтянутые ягодицы — давно стали визитной карточкой певицы. Поэтому она не забывает демонстрировать их в социальных сетях. Откровенный контент регулярно появляется в блоге Николь.

Для сохранения формы звезде приходится много тренироваться. По словам Николь, после 30-ти лет ежедневный спорт стал для неё настоящим кошмаром и ей пришлось пытаться найти баланс. Теперь она тренируется несколько раз в неделю, стараясь выжать из каждого занятия максимум.

При этом еще в юности Николь отказалась от сахара, кофе и томатов. По словам певицы, она не нуждается в стимуляторах. Благодаря спорту, она до сих пор каждый день полна энергии.