Этот простой лайфхак избавит вас от слёз при нарезке лука

В Сети есть много советов, как нарезать лук без слёз. Нам предлагают заморозить овощ или, наоборот, разогреть его в микроволновке. Однако ничего из этого не работает.

При нарезании выделяется фермент, который при взаимодействии с воздухом образует соединение серы. Это вещество стимулирует нервы глаз, вызывая ощущение жжения.

Эксперты назвали простой способ уменьшить дискомфорт при нарезке лука. Понадобится всего лишь маска с клапаном. Она образует барьер между глазами и испарениями продукта, что значительно снижает риск попадания раздражающих веществ на слизистую оболочку.

Ношение маски защищает от попадания соединений серы в слизистую носа, которая также взаимодействует со слёзной железой.

После нарезки помойте разделочную доску, нож и руки. Так запах не будет передаваться на другие продукты и предметы.