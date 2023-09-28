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Этот простой лайфхак избавит вас от слёз при нарезке лука

Этот простой лайфхак избавит вас от слёз при нарезке лука
Лайфхак, как порезать лук без слёз
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В Сети есть много советов, как нарезать лук без слёз. Нам предлагают заморозить овощ или, наоборот, разогреть его в микроволновке. Однако ничего из этого не работает.

При нарезании выделяется фермент, который при взаимодействии с воздухом образует соединение серы. Это вещество стимулирует нервы глаз, вызывая ощущение жжения.

Эксперты назвали простой способ уменьшить дискомфорт при нарезке лука. Понадобится всего лишь маска с клапаном. Она образует барьер между глазами и испарениями продукта, что значительно снижает риск попадания раздражающих веществ на слизистую оболочку.

Ношение маски защищает от попадания соединений серы в слизистую носа, которая также взаимодействует со слёзной железой.

После нарезки помойте разделочную доску, нож и руки. Так запах не будет передаваться на другие продукты и предметы.

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