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Гастроэнтеролог перечислил нетипичные симптомы проблем с кишечником

Гастроэнтеролог перечислил нетипичные симптомы проблем с кишечником
4 сигнала проблем с кишечником
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Гастроэнтеролог выделил четыре скрытых признака, свидетельствующих о проблемах с кишечником:

1. Частые головные боли могут быть связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Диетический рацион, направленный на улучшение микробиоты, поможет справиться с мигренью.

2. Постоянная усталость также сигнализирует о плохом состоянии органов. Она может быть следствием изменений в организме и в пищеварении.

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3. Учёные обнаружили взаимосвязь между экземой и желудком. Антибиотики, принимаемые при кожных заболеваниях, способны ухудшить здоровье.

4. Стресс и тревога. 95% серотонина вырабатывается в кишечнике. По этой причине микробиом играет ключевую роль в реакции на негативные эмоции. Добавление противовоспалительных продуктов поможет снять тревожность.

При мигрени, экземе, тревоге и усталости обратите внимание на общую связь с кишечником. Измените свою диету и образ жизни. Поговорите со своим врачом, чтобы составить индивидуальный план.
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