Михаил Лабковский рассказал, как избавиться от страха и тревоги
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Тревога может значительно ухудшить качество жизни. Психолог Михаил Лабковский в своих соцсетях поделился советами по борьбе с ней.
По словам специалиста, важно различать два ключевых момента: реальную угрозу и тревожность без причины.
Наши предки боялись всего, чтобы их не съел хищник. Поэтому тревожиться – нормально. Тревога совершенно естественна до тех пор, пока она не лезет в вашу жизнь.
Здоровый страх служит защитным механизмом. Деструктивный стресс придумывает несуществующую опасность. Главные объекты тревоги обычно сосредоточены на детях, родителях, болезнях и смерти.
Психолог рекомендует напоминать себе:
Дело не в детях, самолёте или родителях. Дело в том, что я тревожный, и это свойство моей психики.
Если же тревожность мешает нормальной жизни, воздействует на эмоциональное благополучие, следует обратиться за помощью к специалисту.
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