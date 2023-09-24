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Михаил Лабковский объяснил, как справляться с тревогой

Михаил Лабковский рассказал, как избавиться от страха и тревоги
Лабковский рассказал, как справиться с тревогой
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Тревога может значительно ухудшить качество жизни. Психолог Михаил Лабковский в своих соцсетях поделился советами по борьбе с ней.

По словам специалиста, важно различать два ключевых момента: реальную угрозу и тревожность без причины.

Наши предки боялись всего, чтобы их не съел хищник. Поэтому тревожиться – нормально. Тревога совершенно естественна до тех пор, пока она не лезет в вашу жизнь.
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Здоровый страх служит защитным механизмом. Деструктивный стресс придумывает несуществующую опасность. Главные объекты тревоги обычно сосредоточены на детях, родителях, болезнях и смерти.

Психолог рекомендует напоминать себе:

Дело не в детях, самолёте или родителях. Дело в том, что я тревожный, и это свойство моей психики.
Если же тревожность мешает нормальной жизни, воздействует на эмоциональное благополучие, следует обратиться за помощью к специалисту.
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