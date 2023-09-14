Роскачество обнаружило фальсифицированный сыр в популярной пицце

Сотрудники Роскачества проверили любимое итальянское блюдо россиян. Оказалось, что для приготовления классической «Маргариты» почти половина производителей используют сырный продукт. Причём среди тех, кто выбирает дешевый заменитель, числятся не только компании, которые готовят полуфабрикаты, но и популярные доставки.

Сотрудники Роскачества объяснили решение проверить именно «Маргариту». Эта пицца по оригинальному рецепту содержит в себе максимальное количество сыра. Кроме того, после анализа рынка оказалось, что она самая популярная среди покупателей.

Эксперты проверили пиццу 20 изготовителей. В девяти из них было обнаружено несоответствие состава молочных продуктов ГОСТу. Сотрудники ведомства пояснили: это говорит о подмене настоящего сыра заменителем.

Таким образом производители экономят на основном ингредиенте пиццы и обманывают покупателей. Ведомство подготовило список недобросовестных производителей, среди них много популярных на рынке: PizzaSushiWok, «Dostaевский», «Сыроварня», «Империя пиццы», La Trattoria, «Цезарь», «Шеф Перекресток», Pizza Hut, «Много лосося».