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Доктор Павлова предложила диетическую замену сладкому

Доктор Павлова предложила диетическую замену сладкому
Доктор Павлова предложила отличную замену сладкому
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Эндокринолог назвала отличную сезонную альтернативу шоколаду и печенью. По мнению доктора Павловой, тыква по своим вкусовым качествам не уступает популярным десертам. При этом в ней гораздо меньше калорий: 26 ккал/100 г.

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Преимущество тыквы ещё в том, что она содержит много клетчатки, витамина С и В, а также редко встречающийся витамин Т. Медик уверена, что это незаменимый продукт для худеющих:

Тыква — диетический продукт, который никак не повредит тем, кто сидит на диете. Более того, ею быстрее насыщаешься и дольше не хочешь есть.

Если вам, кажется, что сложно включить тыкву в повседневный рацион, то попробуйте интегрировать её в свои обычные блюда. К примеру, доктор Павлова рассказала, что регулярно добавляет овощ в пшённую кашу.

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