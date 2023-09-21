«Он феноменально активен»: 97-летний мужчина стал самым пожилым мотогонщиком в истории

Лесли Харрис за три недели до своего 98-го дня рождения принял участие в соревнованиях на фестивале классических мотоциклов в Окленде. В тот день мужчина стал самым пожилым гонщиком в истории.

Мужчина давно участвует в этой гонке. В первый раз он соревновался в 1953 году, и после этого почти не пропускал заезды. Только после 2019 года он сделал перерыв из-за плохого самочувствия. Тогда Лесли упал с мотоцикла и получил перелом ребёр. Но, несмотря на возраст, он смог восстановиться, и в этом году вернулся в мотоспорт, чтобы сразиться с соперниками, среди которых были его сын — 64-летний Род, и 21-летняя внучка Оливия.

Лесли Харрис Фото: guinnessworldrecords.com

Наследник рекордсмена рассказал репортёрам:

Он феноменально активен. Его страсть — участвовать в гонках на мотоциклах BSA Bantam classic на любом гоночном мероприятии, в котором он может принять участие.

Надо сказать, что свою любовь рекордсмен передал по наследству. Сын и внучка с удовольствием участвуют в гонках вместе с ним.

Сейчас Лесли думает над модификацией своего мотоцикла в соответствии с изменениями своего тела. Он стареет, но не собирается заканчивать с мотоспортом:

Я ещё не закончил, мне не нужно уходить.