Стали примером для многих: в Московском марафоне приняли участие около 30 тысяч бегунов

17 сентября в самом сердце столицы прошёл Московский марафон. Он стал особенным для десятков тысяч любителей бега, зрителей и жителей Москвы: в этом году он состоялся в десятый раз. К юбилейному старту присоединилось рекордное количество участников – около 30 тысяч человек. Они пробежали 10 или 42,2 км по центральным улицам и набережным.

Победителем на дистанции 42,2 км среди мужчин стал Дмитрий Неделин (2:14.01). Второе место занял Степан Киселёв (2:14.34). С результатом 2:16.13 бронзу забрал Алексей Трошкин.

Московский Марафон Фото: Пресс-служба

Среди женщин призовые места распределились следующим образом: первой стала Луиза Луиза Дмитриева с результатом 2:30.15, на «серебро» пробежала Дина Александрова (2:33.06), а третьей стала Алина Прокопьева (2:34.01).

Лидерами на дистанции 10 км среди мужчин стали Владимир Никитин (28.01), Иван Панферов (29.48), Андрей Лейман (29.50). В женской тройке лучших оказались Светлана Аплачкина (32.26), Анна Тропина (32.32) и Анна Викулова (32.32).

Московский Марафон Фото: Пресс-служба

Первой в корпоративной эстафете стала команда GRAND INDUSTRY, финишировавшая за 2 ч. 22 мин. 47 сек. Второе и третье место заняли CLUB 500 и KHARITONOVTEAM (2:22.47 и 2:24.10 соответственно).

Победителей и призёров наградили памятными кубками, а также подарками от организаторов и партнёров. Каждого из них ждало и денежное вознаграждение. Общий призовой фонд в этом году составил 5 млн руб.

Московский Марафон Фото: Пресс-служба

Следующими стартами от команды Бегового сообщества станут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Они пройдут 30 сентября и 1 октября на территории Битцевского леса.