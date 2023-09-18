Стали примером для многих: в Московском марафоне приняли участие около 30 тысяч бегунов

17 сентября в самом сердце столицы прошёл Московский марафон. Он стал особенным для десятков тысяч любителей бега, зрителей и жителей Москвы: в этом году он состоялся в десятый раз. К юбилейному старту присоединилось рекордное количество участников – около 30 тысяч человек. Они пробежали 10 или 42,2 км по центральным улицам и набережным.
Победителем на дистанции 42,2 км среди мужчин стал Дмитрий Неделин (2:14.01). Второе место занял Степан Киселёв (2:14.34). С результатом 2:16.13 бронзу забрал Алексей Трошкин.
Московский Марафон
Фото: Пресс-служба
Среди женщин призовые места распределились следующим образом: первой стала Луиза Луиза Дмитриева с результатом 2:30.15, на «серебро» пробежала Дина Александрова (2:33.06), а третьей стала Алина Прокопьева (2:34.01).
Лидерами на дистанции 10 км среди мужчин стали Владимир Никитин (28.01), Иван Панферов (29.48), Андрей Лейман (29.50). В женской тройке лучших оказались Светлана Аплачкина (32.26), Анна Тропина (32.32) и Анна Викулова (32.32).
Московский Марафон
Фото: Пресс-служба
Первой в корпоративной эстафете стала команда GRAND INDUSTRY, финишировавшая за 2 ч. 22 мин. 47 сек. Второе и третье место заняли CLUB 500 и KHARITONOVTEAM (2:22.47 и 2:24.10 соответственно).
Победителей и призёров наградили памятными кубками, а также подарками от организаторов и партнёров. Каждого из них ждало и денежное вознаграждение. Общий призовой фонд в этом году составил 5 млн руб.
Московский Марафон
Фото: Пресс-служба
Следующими стартами от команды Бегового сообщества станут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Они пройдут 30 сентября и 1 октября на территории Битцевского леса.
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