Новая операция: что известно о состоянии Игоря Николаева после сердечного приступа

15 сентября Игорь Николаев был экстренно госпитализирован с болью в сердце. Сегодня стало известно, что музыкант перенёс операцию, ему сделали коронарное шунтирование. По данным издания «Известия», врачи оценивают состояние Николаева как тяжелое, он до сих пор остаётся в реанимации.

Проблемы с сердцем у композитора появились ещё в начале года. В январе у певца был инсульт, ему установили два стента. Но после этого Николаев смог восстановиться, выходил на публичные мероприятия и продолжал работать. Летом певец вместе женой отдыхал в Европе. Только недавно артист почувствовал себя хуже.

Сейчас родственники и друзья не выходят на связь с журналистами. Коллеги певца призывают поклонников молиться за его здоровье. Tелеграм-канал Shot передаёт, что состояние композитора удалось стабилизировать в последние часы, но пока о полном выздоровлении речи не идёт. В сообщении отмечается:

Пока врачи составляют персональный план реабилитации музыканта, его менеджеры вынуждены отменять запланированные концерты. Выступление в Ростове-на-Дону перенесли с 19 сентября на 19 февраля (билеты были раскуплены практически полностью). Концерты в Сочи и Краснодаре (20 и 21 сентября) пока просто отменены.