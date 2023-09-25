Психологи Красного Креста назвали самый депрессивный месяц в России. И это вовсе не ноябрь

Представители Российского Красного Креста рассказали «РБК», что за прошедшие месяцы 2023 года главной причиной обращения к специалистам стали симптомы депрессивного расстройства. А вот тревога и страх в этом году встречаются у россиян не так часто.

В организации назвали май самым депрессивным месяцем года. В конце весны они зафиксировали рост обращений на психологическое консультирование в связи с угнетённым и подавленным состоянием на 20,8%. Июнь также побил рекорды по числу запросов на консультации, но причиной тому были агрессия и гнев среди пациентов.

Также специалисты назвали регионы-лидеры по количеству обращений. Среди них: Москва, Подмосковье и Краснодарский край. В совокупности от трёх регионов поступило около половины всех заявок.