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Хлои Кардашьян показала, как выглядит после удаления опухоли на лице

Хлои Кардашьян показала, как выглядит после удаления опухоли на лице
Хлои Кардашьян
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Хлои Кардашьян показала, как изменилось её лицо после лечения рака кожи. Звезда реалити-шоу рассказала, что она долго принимала пятно на лице за обычный прыщ. Но после нескольких месяцев безуспешных попыток избавиться от недостатка кожи она обратилась к врачу. Оказалось, что это меланома, которую необходимо было срочно удалить.

Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян

Фото: @khloekardashian

Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян

Фото: @khloekardashian

Хлои удалось победить заболевание, но не без последствий. Она поделилась снимками кожи вблизи, на которых видно шрам после хирургического вмешательства. Однако, по словам Кардашьян, рубец не сильно огорчил её:

Он не только удалил опухоль и убедился, что у меня полностью нет рака, но и проделал такую чертовски блестящую работу, сделав мой шрам настолько маленьким и красивым, насколько это возможно
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Также Хлои отметила, что всегда боялась рака кожи. Именно поэтому она вовремя обратилась к врачу, когда заметила физиологические изменения:

Для тех, кто не знает, у меня был страх перед раком кожи на лице. Обращать внимание на нашу кожу и любые изменения на ней и нашем теле, какими бы незначительными они ни были, очень важно.
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