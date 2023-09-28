Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Новости

Опра Уинфри объяснила, почему отказалась от популярного метода похудения

Опра Уинфри объяснила, почему отказалась от популярного метода похудения
Опра Уинфри
Аудио-версия:
Комментарии

В своей программе Опра Уинфри рассказала, что думает по поводу стремительного похудения при помощи медикаментов для диабетиков.

Читайте также:
Как изменить свой образ жизни, чтобы похудеть и удерживать вес — 5 главных шагов
Как изменить свой образ жизни, чтобы похудеть и удерживать вес — 5 главных шагов

Телеведущая призналась, что на протяжении 25 лет все таблоиды стыдили её за лишний вес. Репортёры постоянно писали, что у женщины не хватает силы воли и она слишком ленива. Телеведущей было тяжело читать всё это, но, когда после операции на колене ей предложили попробовать снизить вес при помощи инъекций, Опра отказалась:

Когда я впервые услышала о препаратах для похудения, я почувствовала, что должна сделать это сама. Потому что, если я приму лекарство, это будет самый простой выход.

По мнению телеведущей, многие люди решают худеть при помощи препаратов из-за давления общества.

Разве мы все не должны просто быть более терпимыми к тому, в каком теле вы решите находиться? Это должен быть только ваш выбор.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android