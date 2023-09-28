Опра Уинфри объяснила, почему отказалась от популярного метода похудения

В своей программе Опра Уинфри рассказала, что думает по поводу стремительного похудения при помощи медикаментов для диабетиков.

Телеведущая призналась, что на протяжении 25 лет все таблоиды стыдили её за лишний вес. Репортёры постоянно писали, что у женщины не хватает силы воли и она слишком ленива. Телеведущей было тяжело читать всё это, но, когда после операции на колене ей предложили попробовать снизить вес при помощи инъекций, Опра отказалась:

Когда я впервые услышала о препаратах для похудения, я почувствовала, что должна сделать это сама. Потому что, если я приму лекарство, это будет самый простой выход.

По мнению телеведущей, многие люди решают худеть при помощи препаратов из-за давления общества.

Разве мы все не должны просто быть более терпимыми к тому, в каком теле вы решите находиться? Это должен быть только ваш выбор.