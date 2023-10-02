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Стюардесса раскрыла способы бесплатно пересесть в бизнес-класс

Стюардесса раскрыла способы бесплатно пересесть в бизнес-класс
Стюардесса рассказала, как попасть в бизнес-класс
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Стюардесса американских авиалиний рассказала, как заполучить место в более высоком классе самолёта без доплат.

Девушка объяснила, что для весового баланса бортпроводникам приходится пересаживать пассажиров, если рейс заполнен не полностью. В таких случаях они начинают с самого конца. То есть, если купить билет в хвостовую часть самолета, вы будете среди первых, кого пересадят в бизнес-класс.

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Кроме того, Сьерра посоветовала не отказываться от предложения авиакомпании поменять билет на ближайший рейс. В таком случае сотрудники обычно предоставляют место классом выше.

В наши дни такое часто случается. Вы будете знать, когда ваш рейс заполнен или даже перебронирован, потому что агенты у выхода на посадку обычно делают объявление вначале, сообщая вам об этом.
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