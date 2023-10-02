Стюардесса раскрыла способы бесплатно пересесть в бизнес-класс

Стюардесса американских авиалиний рассказала, как заполучить место в более высоком классе самолёта без доплат.

Девушка объяснила, что для весового баланса бортпроводникам приходится пересаживать пассажиров, если рейс заполнен не полностью. В таких случаях они начинают с самого конца. То есть, если купить билет в хвостовую часть самолета, вы будете среди первых, кого пересадят в бизнес-класс.

Кроме того, Сьерра посоветовала не отказываться от предложения авиакомпании поменять билет на ближайший рейс. В таком случае сотрудники обычно предоставляют место классом выше.

В наши дни такое часто случается. Вы будете знать, когда ваш рейс заполнен или даже перебронирован, потому что агенты у выхода на посадку обычно делают объявление вначале, сообщая вам об этом.