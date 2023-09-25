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В Москве начнут штрафовать за непристёгнутых пассажиров

В Москве начнут штрафовать за непристёгнутых пассажиров
В Москве будут штрафовать пассажиров
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Власти Москвы переходят на следующий уровень контроля за безопасностью на дорогах. В столице уже установлено около 500 камер с искусственным интеллектом, способных обнаруживать непристёгнутый ремень у водителя. Теперь 206 из них будут следить и за пассажирами.

Правила дорожного движения обязывают водителей быть пристёгнутыми ремнями безопасности и не перевозить непристёгнутых пассажиров. Их соблюдение сохранит вам жизнь.
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Правонарушителям грозит штраф в размере 1000 рублей. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своих соцсетях.

Глава департамента Максим Ликсутов отметил:

Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта.
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