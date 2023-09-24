Джиджи Хадид продемонстрировала спортивную фигуру в бикини

28-летняя топ-модель продемонстрировала спортивную фигуру. У дочери Джиджи, маленькой Хай, недавно было день рождения. В честь праздника звезда опубликовала семейные снимки, на которых предстала в бикини.
Джиджи Хадид
Фото: @gigihadid
Модель часто подвергается критике за лишний вес. Однако, по словам девушки, она не стесняется своего телосложения и не увлекается диетами. Вместо этого Джиджи регулярно занимается силовыми тренировками и боксом.
Стоит отметить, что за время беременности модель набрала лишние килограммы. Но после родов очень быстро вернулась в форму. Многие отмечают, что её фигура выглядит даже лучше, чем до беременности. Судя по всему, рождение малышки стало для Джиджи отличной мотивацией. Подписчики модели в социальных сетях оставляют восторженные комментарии.
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