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Гвинеец пересёк шесть странна велосипеде, чтобы поступить в университет

Гвинеец пересёк шесть стран на велосипеде, чтобы поступить в университет
Гвинеец проехал 4000 км на велосипеде
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Мамад Сафай Барри из Гвинеи мечтал поступить в Университет «Аль-Азхар» в Каире. Это самое престижное духовное мусульманское учёбное заведение в мире. У молодого человека не было средств на билет до Каира. Когда он понял, что не сможет накопить на перелёт, Мамад решил рискнуть. Он проехал 4000 километров на велосипеде и смог исполнить свою мечту.

Мамад отправился в Египет без средств на поездку и на обучение. Его путь лежал через Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер и Чад. Молодого человека несколько раз арестовывали, но это не остановило его.

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Когда Мамад добрался до Республики Чад, журналисты сделали про него репортаж и помогли собрать средства на перелёт до Каира. Молодой человек приехал в столицу Египта и удачно прошёл вступительные испытания в университет. Теперь он будет учиться в «Аль-Азхар» на полном стипендиальном обеспечении.

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