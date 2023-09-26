Гвинеец пересёк шесть стран на велосипеде, чтобы поступить в университет

Мамад Сафай Барри из Гвинеи мечтал поступить в Университет «Аль-Азхар» в Каире. Это самое престижное духовное мусульманское учёбное заведение в мире. У молодого человека не было средств на билет до Каира. Когда он понял, что не сможет накопить на перелёт, Мамад решил рискнуть. Он проехал 4000 километров на велосипеде и смог исполнить свою мечту.

Мамад отправился в Египет без средств на поездку и на обучение. Его путь лежал через Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер и Чад. Молодого человека несколько раз арестовывали, но это не остановило его.

Когда Мамад добрался до Республики Чад, журналисты сделали про него репортаж и помогли собрать средства на перелёт до Каира. Молодой человек приехал в столицу Египта и удачно прошёл вступительные испытания в университет. Теперь он будет учиться в «Аль-Азхар» на полном стипендиальном обеспечении.