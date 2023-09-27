Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Новости

Серена Уильямс высмеяла Ким Кардашьян в бикини на теннисном корте

Серена Уильямс высмеяла Ким Кардашьян в бикини на теннисном корте
Ким Кардашьян
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда реалити-шоу нашла необычную альтернативу спортивному костюму. Традиционной теннисной юбке и топу Ким предпочла яркий купальник. В крошечном бикини мать четырёх детей приобщилась к одному из самых модных видов спорта.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: @kimkardashian

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: @kimkardashian

Поклонники дивы оценили снимки с корта.

Розовая Ким — культовая. Тебе очень идёт розовое.

Тем временем подруга Ким, Серена Уильямс, высмеяла неумелые движения модели.

Буквально, так нельзя держать ракетку. Очевидно, я должна преподать тебе пару уроков, лол.

Судя по кадрам, Ким продолжает придерживаться своей спортивной рутины. В 2017 году её тренер рассказывал, что звезда реалити занимается спортом стабильно шесть раз в неделю дважды в день. Утром она обычно выполняет кардиоупражнения, а вечер заканчивает силовой тренировкой или пилатесом.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android