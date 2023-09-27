Серена Уильямс высмеяла Ким Кардашьян в бикини на теннисном корте
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Звезда реалити-шоу нашла необычную альтернативу спортивному костюму. Традиционной теннисной юбке и топу Ким предпочла яркий купальник. В крошечном бикини мать четырёх детей приобщилась к одному из самых модных видов спорта.
Ким Кардашьян
Фото: @kimkardashian
Ким Кардашьян
Фото: @kimkardashian
Поклонники дивы оценили снимки с корта.
Розовая Ким — культовая. Тебе очень идёт розовое.
Тем временем подруга Ким, Серена Уильямс, высмеяла неумелые движения модели.
Буквально, так нельзя держать ракетку. Очевидно, я должна преподать тебе пару уроков, лол.
Судя по кадрам, Ким продолжает придерживаться своей спортивной рутины. В 2017 году её тренер рассказывал, что звезда реалити занимается спортом стабильно шесть раз в неделю дважды в день. Утром она обычно выполняет кардиоупражнения, а вечер заканчивает силовой тренировкой или пилатесом.
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