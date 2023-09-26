Россию накроет непогода: Гидрометцентр прогнозирует понижение атмосферного давления
Поделиться
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал ТАСС, что ждёт россиян в ближайшие месяцы. По словам Романа Вильфанда, уже в начале октября погода изменится. На территорию России придёт холодная и ветреная погода. К концу нового месяца метеорологи обещают увеличение числа «барических депрессий».
«Барическая депрессия» — погодное явление, с приходом которого снижается атмосферное давление. В связи с этим количество холодных и ветреных дней будет расти постепенно и достигнет пика только в ноябре.
Роман Вильфанд также предупредил, что такая смена предсказуемо скажется на состоянии здоровья людей:
В сентябре и октябре циклоническая деятельность ещё не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному — очень даже.
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 25 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 24 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 23 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 22 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 21 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 20 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
Партнерский контент