Россию накроет непогода: Гидрометцентр прогнозирует понижение атмосферного давления

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Научный руководитель Гидрометцентра рассказал ТАСС, что ждёт россиян в ближайшие месяцы. По словам Романа Вильфанда, уже в начале октября погода изменится. На территорию России придёт холодная и ветреная погода. К концу нового месяца метеорологи обещают увеличение числа «барических депрессий».

«Барическая депрессия» — погодное явление, с приходом которого снижается атмосферное давление. В связи с этим количество холодных и ветреных дней будет расти постепенно и достигнет пика только в ноябре.

Роман Вильфанд также предупредил, что такая смена предсказуемо скажется на состоянии здоровья людей:

В сентябре и октябре циклоническая деятельность ещё не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще. Это сказывается и на состоянии человека. Медиками доказано, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, а вот депрессивному — очень даже.