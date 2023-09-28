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Рита Ора показала железный пресс: секрет её роскошной фигуры максимально прост

Рита Ора показала железный пресс: секрет её роскошной фигуры максимально прост
Рита Ора
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32-летняя британская певица — настоящая фанатка спорта. Поэтому неудивительно, что она регулярно делится с подписчиками откровенными снимками. В этот раз Рита в своих социальных сетях показала железный пресс. Поклонники оценили спортивные результаты звезды.

Рита Ора

Рита Ора

Фото: @ritaora

Рита Ора

Рита Ора

Фото: @ritaora

При этом секрет подтянутого тела, по мнению певицы, — максимально простые тренировки. Рита уверена, что только так можно продолжать заниматься спортом в напряжённом графике. Поэтому она берёт с собой гантели с небольшим весом и эспандеры в любую поездку. Это простое оборудование помогает ей поддерживать себя в форме даже во время гастролей.

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Кроме того, Рита не забывает про отдых. Она тренируется не более четырёх раз в неделю. Девушка уверена: для тела очень важно делать перерывы. Иначе фитнес станет неприятной рутиной, которая не приведёт к желаемым результатам. Перерывы способствуют сохранению мотивации и помогают мышцам расти.

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