На ЮАР обрушилось сильнейшее за последние 100 лет наводнение: 11 человек погибли

Западно-Капскую область ЮАР в последние дни заливает обильными дождями. Власти региона уже сообщили об 11 погибших и эвакуации граждан из около 1000 домов, расположенных в низине. С подобным природным явлением область столкнулась впервые за 100 лет.

Обычно осенью в Западно-Капском регионе всегда время дождей, и власти страны готовятся к ним. Но в этом году масштаб проблемы предсказать было невозможно. Из-за дождей уже закрыли основные маршруты в Кейптаун, повреждены посевы пшеницы, мосты и другая инфраструктура.

По мнению экспертов, Южная Африка сейчас страдает от серьёзной климатической катастрофы. Глобальное потепление значительно обострило уже существующие проблемы региона. Так, в августе из-за лесных пожаров погибло 1,8 миллиона гектаров пастбищных угодий.

Антон Бределл, министр местного самоуправления и планирования развития провинции Западный Кейп, прокомментировал ситуацию:

Проливные дожди являются признаком изменения климата, и, хотя наши системы раннего предупреждения и смягчения последствий сработали, мы должны продолжать инвестировать.