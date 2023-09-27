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Учёные назвали дату вымирания человечества

Учёные заявили, что Земля может стать непригодной для жизни
Учёные назвали дату вымирания человечества
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По мнению исследователей Бристольского университета, примерно через 250 млн лет млекопитающие погибнут из-за климатических изменений. Предполагается, что за это время все континенты сольются в суперконтинент под названием «Пангея Ультима».

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Учёные считают, что процесс изменения земной коры произойдёт из-за глобального изменения климата. Именно потепление сделает планету непригодной для млекопитающих, в том числе для человека. По словам исследователей, это связано с тем, что ожидается слишком влажный и жаркий климат с температурой воздуха 40–50 градусов Цельсия.

В конечном счёте они погибнут в запущенной теплице, как только поглощённая солнечная радиация превысит выброс теплового излучения за несколько миллиардов лет.
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