Учёные заявили, что Земля может стать непригодной для жизни

По мнению исследователей Бристольского университета, примерно через 250 млн лет млекопитающие погибнут из-за климатических изменений. Предполагается, что за это время все континенты сольются в суперконтинент под названием «Пангея Ультима».

Учёные считают, что процесс изменения земной коры произойдёт из-за глобального изменения климата. Именно потепление сделает планету непригодной для млекопитающих, в том числе для человека. По словам исследователей, это связано с тем, что ожидается слишком влажный и жаркий климат с температурой воздуха 40–50 градусов Цельсия.

В конечном счёте они погибнут в запущенной теплице, как только поглощённая солнечная радиация превысит выброс теплового излучения за несколько миллиардов лет.