Учёные заявили, что Земля может стать непригодной для жизни
Поделиться
По мнению исследователей Бристольского университета, примерно через 250 млн лет млекопитающие погибнут из-за климатических изменений. Предполагается, что за это время все континенты сольются в суперконтинент под названием «Пангея Ультима».
Учёные считают, что процесс изменения земной коры произойдёт из-за глобального изменения климата. Именно потепление сделает планету непригодной для млекопитающих, в том числе для человека. По словам исследователей, это связано с тем, что ожидается слишком влажный и жаркий климат с температурой воздуха 40–50 градусов Цельсия.
В конечном счёте они погибнут в запущенной теплице, как только поглощённая солнечная радиация превысит выброс теплового излучения за несколько миллиардов лет.
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 26 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 25 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 24 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 23 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 22 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
Партнерский контент