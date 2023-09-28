В ближайшие дни россияне смогут увидеть северное сияние, заявили эксперты

В этом году жителям регионов выпала возможность чаще обычного любоваться удивительным природным явлением. Оказывается, это не простое совпадение. У частых северных сияний в 2023 году есть своя причина. Заместитель директора Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН Семён Никола рассказал якутскому порталу «ЯСИА», почему небо в последнее время щедро радует жителей северных городов.

По словам учёного, всё дело в росте солнечной активности. Большое количество света от звёзд попадает в атмосферу и вступает в реакцию с воздухом. В результате возникает яркое сияние в небе. Такое случается с определённой периодичностью, примерно раз в 11 лет.

В ближайшие три-четыре года северные сияния будут происходить чаще. Исследователь отметил:

Зона сияния проходит по северному побережью России и по нашей республике (Якутии). Спрогнозировать полярные сияния сложно, но по планетарному К-индексу умеренная активность может быть по всему миру в субботу, 30 сентября.