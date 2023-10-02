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Кардиолог перечислила симптомы-предвестники внезапной остановки сердца

Кардиолог перечислила симптомы-предвестники внезапной остановки сердца
Симптомы-предвестники внезапной остановки сердца
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Доктор Киндарон Рейнир из Лос-Анджелеса назвала четыре ранних предвестника остановки сердца. По её словам, эти симптомы могут появиться за 24 часа до опасного для жизни состояния.

Остановка сердца вызвана ненормальным сердечным ритмом, когда электрическая система организма не работает должным образом. Человек, как правило, умирает в течение нескольких минут, если ему немедленно не провести сердечно-лёгочную реанимацию.

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В исследовании под руководством Киндарон Рейнир, опубликованном в журнале Lancet, изучались распространенные симптомы пациентов с остановкой сердца. Авторы проанализировали состояние более 1,5 тысячи человек, что позволило определить, какие признаки могут предупреждать о скором приступе.

Итак, за 24 часа до остановки сердца могут проявиться следующие предвестники:

  • одышка;
  • боли в груди;
  • сильное потоотделение;
  • судороги.
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