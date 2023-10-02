Гарвардские учёные назвали пищевые добавки, повышающие либидо

Специалисты из Гарварда выяснили, какие пищевые добавки могут повысить либидо и сделать сексуальную жизнь ярче. Статья учёных опубликована в Harvard Health Publishing.

L-аргинин. Это аминокислота, которая помогает поддерживать эрекцию. Однако перед приёмом добавки нужно обязательно проконсультироваться с врачом, поскольку L-аргинин не подходит людям с проблемами с сердцем.

Витамины В3, D и Е. Правильный подбор диеты, богатой витаминами, тоже положительно сказывается на интимной жизни. Так, витамины В3, D и Е улучшают сексуальную активность, способствуют выработке тестостерона и улучшают качество спермы.

Если получать нужное количество нутриентов из пищи не удаётся, можно прибегнуть к помощи пищевых добавок. Опять же, принимать их следует только после консультации со специалистом – даже, казалось бы, безобидные витамины имеют свои противопоказания и побочные эффекты.

Пробиотики. Эксперты предлагают включить в рацион продукты с пробиотиками, поскольку они способствуют здоровью кишечника, что крайне важно и для сексуальной жизни. Полезные бактерии положительно влияют на настроение, уменьшают уровень воспаления в организме, а также повышают либидо.