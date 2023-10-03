Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Главная Lifestyle Новости

Названы пять привычек, которые могут продлить жизнь на 10 лет

Соблюдение этих пяти привычек может продлить вам жизнь на 10 лет
Пять привычек могут продлить жизнь на 10 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные Гарвардского университета установили, что соблюдение пяти привычек может увеличить продолжительность жизни более чем на 10 лет. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

Изменив свой привычный образ поведения, женщины могут увеличить продолжительность жизни на 14 лет, а мужчины – на 12. Эти пять привычек включают: здоровое питание, регулярные физические нагрузки, поддержание здорового веса, отказ от употребления алкоголя и курения.

Читайте также:
«Крутости вообще нет». Экстремалы объясняют, почему решили отказаться от вредных привычек
Эксклюзив
«Крутости вообще нет». Экстремалы объясняют, почему решили отказаться от вредных привычек

Согласно полученным результатам, если 50-летняя женщина будет придерживаться пяти вышеперечисленных здоровых привычек, то она сможет прожить ещё 43 года. Если же она не будет следовать ни одной из них, то, скорее всего, проживет только 29 лет. 50-летним мужчинам здоровые привычки могут прибавить 38 лет жизни, тогда как при отсутствии таковых – всего 26 лет.

Более того, исследование показало, что у людей, ведущих здоровый образ жизни, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 82% ниже, а от рака – на 65%, чем у тех, кто имел некоторые нездоровые привычки. В целом риск преждевременной смерти у людей, кто следовал здоровому образу жизни, был на 74% ниже.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android