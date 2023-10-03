Соблюдение этих пяти привычек может продлить вам жизнь на 10 лет

Учёные Гарвардского университета установили, что соблюдение пяти привычек может увеличить продолжительность жизни более чем на 10 лет. Исследование опубликовано в журнале Circulation.

Изменив свой привычный образ поведения, женщины могут увеличить продолжительность жизни на 14 лет, а мужчины – на 12. Эти пять привычек включают: здоровое питание, регулярные физические нагрузки, поддержание здорового веса, отказ от употребления алкоголя и курения.

Согласно полученным результатам, если 50-летняя женщина будет придерживаться пяти вышеперечисленных здоровых привычек, то она сможет прожить ещё 43 года. Если же она не будет следовать ни одной из них, то, скорее всего, проживет только 29 лет. 50-летним мужчинам здоровые привычки могут прибавить 38 лет жизни, тогда как при отсутствии таковых – всего 26 лет.

Более того, исследование показало, что у людей, ведущих здоровый образ жизни, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 82% ниже, а от рака – на 65%, чем у тех, кто имел некоторые нездоровые привычки. В целом риск преждевременной смерти у людей, кто следовал здоровому образу жизни, был на 74% ниже.