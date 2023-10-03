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Откажитесь от этих продуктов, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов

Эксперт из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете Соня Толани проанализировала ряд исследований и выяснила, какие продукты повышают уровень холестерина в крови. Известно, что высокое содержание этого соединения является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Различают холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), который часто называют «плохим», и здоровый холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности). 80% холестерина в крови вырабатывается печенью и клетками организма, остальные 20% усваиваются с пищей.

По словам Сони Толани, продукты с высоким содержанием насыщенных жиров повышают уровень «плохого» холестерина. Это, в свою очередь, увеличивает риск инсульта.

Продукты, обработанные промышленным способом, такие как маргарин, пицца, картофель фри и чипсы, часто содержат вредные для здоровья трансжиры. Поэтому важно по возможности избегать таких продуктов.

Насыщенные жиры также могут увеличить риск инсульта. Эти жиры содержатся в красном мясе, сливочном масле, сыре и пальмовом масле.

Между тем положительно на уровень холестерина в крови, а следовательно, и вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, влияют необработанные продукты: цельнозерновые, фрукты и овощи, орехи и семена.