Не делайте так: названа утренняя привычка, которая разрушает здоровье

Учёные Национального института здоровья США заявили, что употребление кофе натощак имеет ряд побочных эффектов. Они призывают отказаться от бодрящего напитка перед завтраком.

Дело в том, что содержащиеся в кофе вещества стимулируют выработку кислоты в желудке, подобно никотину и алкоголю. Таким образом, кофе поражает слизистую оболочку желудка и вызывает расстройство кишечника. Другими словами, чашка чёрного кофе утром может стать причиной изжоги и жжения в желудке.

Кроме того, ранее физиологи Центра питания, физических упражнений и обмена веществ британского университета Бата обнаружили, что напиток вообще не оказывает стимулирующего эффекта. Их исследование опубликовано в «Британском журнале питания».

Авторы научной работы пояснили, что уровень кортизола, гормона стресса, у людей уже утром достаточно высок. Он высвобождается утром и стимулирует обмен веществ – совершенно естественный сигнал пробуждения. Лишний кофеин из кофе просто выветривается, а гормону стресса требуется больше времени, чтобы вернуться к нормальному уровню.