Учёные, чья работа позволила создать вакцины против COVID-19, получили Нобелевскую премию

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсману из США за открытия, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевской ассамблеи Королевского института.

Благодаря своим революционным открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в наше время

68-летняя Каталин Карико, биохимик венгерского происхождения, почти десять лет проработала в немецкой фармацевтической фирме биохимик венгерского происхождения, которая сотрудничала с фармацевтическим гигантом Pfizer для производства первой вакцины против ковида. 64-летний врач-ученый Дрю Вайсман является профессором по исследованию вакцин в Медицинской школе Перельмана при Пенсильванском университете.