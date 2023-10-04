Balenciaga удивил поклонников «бабушкиными» сумками-пакетами за 180 тыс. рублей

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На Неделе моды в Париже, которая проходит с 25 сентября по 3 октября, модный дом Balenciaga удивил пластиковыми сумками-пакетами. В соцсетях активно обсуждают модную новинку.

Поводом для пристального внимания к обычному, казалось бы, аксессуару стало удивительное сходство аксессуара с продуктовыми пакетами из российских супермаркетов, таких как «Пятёрочка» или «Магнит».

Сумка прямоугольной формы выполнена из лакированного нетканого материала. У пакета две цветные ручки, представлены различные принты на выбор: ягоды, овощи, хлеб.

Отмечается, что коллекция лимитированная и пока не продаётся. Сумку Balenciaga оценили в 1800 долларов, что при текущем курсе составляет примерно 180 тыс. рублей.

Новинка повеселила пользователей социальных сетей: «Теперь твоя бабуля самая модная на районе», «Наконец-то в ЦУМ будет не стыдно пойти с пакетом», «Сумки, с которыми не стыдно отправиться в «Пятёрочку».

Фото: balenciaga.com