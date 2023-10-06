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«Это утомляет». Дэвид Бекхэм рассказал о жизни с психическим расстройством

Дэвид Бекхэм рассказал о трудностях жизни с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) в новом документальном сериале Netflix «Бекхэм». Лента из четырёх серий подробно описывает навязчивые действия бывшего футболиста перед сном, передаёт Mirror.

Как рассказал спортсмен, перед сном он ежедневно убирается на кухне, чистит свечи и подрезает фитили.

Когда все ложатся спать, я убираю свечи, включаю свет на нужный режим. Я слежу за тем, чтобы везде был порядок, потому что мне не нравится, когда утром я спускаюсь вниз, а там стоят чашки, тарелки, миски. Это утомляет. Утомительно подходить к каждой свече, чистить её и подрезать фитиль. Я обрезаю свечной воск, чищу стекло. Эти следы внутри свечи — моя любимая навязчивая мысль.

Выяснилось также, что спортсмен раскладывает свои свитера по цвету и готовит свой образ на неделю вперёд.

ОКР — это психическое расстройство, при котором у человека возникают навязчивые мысли и компульсивное поведение. Симптомы могут появиться уже в детстве, но часто они начинаются в период полового созревания.