104-летняя американка прыгнула с парашютом и побила мировой рекорд

104-летняя жительница Чикаго Дороти Хоффнер надеется получить сертификат самого старого человека, когда-либо прыгавшего с парашютом. В воскресенье, 1 октября, женщина совершила прыжок в тандеме с тренером в северном Иллинойсе, пишет Guardian.

Рекорд Гиннесса для старейшего парашютиста был установлен в мае 2022 года 103-летней Линнией Ингегард Ларссон из Швеции. Однако сейчас компания Skydive Chicago работает над тем, чтобы рекорд перешёл Хоффнер.

Женщина впервые прыгнула с парашютом, когда ей было 100 лет. Тогда её пришлось буквально выталкивать из самолёта, поделилась Дороти Хоффнер. Но 1 октября 2023 года она возглавила прыжок и выпрыгнула из самолёта на высоте 4,1 километра.

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«Возраст — это всего лишь число», — сказала Дороти Хоффнер ликующей толпе сразу после того, как коснулась земли.

Хоффнер живёт в доме престарелых в Чикаго. Именно здесь ей пришла в голову идея своего экстремального хобби.

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