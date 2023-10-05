Эксперт рассказал, зачем нужно есть ананас перед сном

Доктор Дэйв Гибсон в интервью Wales Online рассказал о пользе ананаса и пояснил, почему этот фрукт нужно есть перед сном.

Дело в том, что ананас является богатым природным источником мелатонина. Это вещество, которое естественным образом вырабатывается в организме для регулирования режима сна и бодрствования, помогая заснуть.

Ананас — это один из продуктов, содержащий разумный уровень естественного мелатонина, который всасывается в кровоток, а затем проникает в мозг, где помогает сбросить наши биологические часы.

Кроме того, этот фрукт низкокалорийный (в 100 граммах фрукта содержится всего 50 калорий) и в нём большое содержание витамина С, который поддерживает работу иммунной системы.

Также мелатонином богаты яйца, рыба, орехи, киви. Но не все эти продукты легко усваиваются, поэтому перед сном их лучше не употреблять.