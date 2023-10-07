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Почему стоит есть стручковую фасоль: диетолог назвала 4 полезных свойства овоща

Почему стоит есть стручковую фасоль: диетолог назвала 4 полезных свойства овоща
Почему стоит есть стручковую фасоль
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Диетолог Лара Уитсон из Кливлендской клиники в США рассказала о полезных свойствах стручковой фасоли. По её словам, этот продукт должен быть в рационе каждого человека.

Содержащаяся в стручковой фасоли клетчатка улучшает пищеварение. Она не только предотвращает запоры, но и способствует балансу кишечного микробиома.

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Фасоль переваривается медленнее и, таким образом, обеспечивает чувство сытости в течение более длительного времени. Также этот продукт богат витамином К, который полезен для костей.

Наконец, стручковая фасоль может снизить риск сердечных заболеваний.

Фасоль содержит фолиевую кислоту и калий — два питательных вещества, которые способствуют здоровью сердца. Они помогают регулировать кровяное давление и уровень холестерина.
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